Polícia detém dois homens por suspeita de assalto à casa de campo do príncipe William
As autoridades britânicas detiveram dois homens por suspeita de furto e invasão de propriedade na casa de campo dos príncipes William e Kate, em Norfolk. O casal não se encontrava no local na altura da ocorrência, na noite de segunda-feira (23 de novembro).
A informação está a ser avançada pelo The Sun, dando conta de que as autoridades deram início a uma investigação após ter sido reportada "atividade suspeita" na propriedade rural dos príncipes de Gales.
A polícia de Norfolk confirmou as duas detenções por suspeita da prática de furto e invasão de propriedade privada em Sandringham, mas sem referir que se tratava de Anmer Hall, a residência de campo dos príncipes, conforme noticiou o jornal britânico.
"Dois homens foram presos sob suspeita de roubo após um incidente ocorrido" numa propriedade privada em Sandringham na noite de segunda-feira, refere a polícia, em comunicado, dando conta que a habitação estava desocupada no momento da ocorrência. William e Kate estavam em Forest Lodge, em Windsor.
É explicado que "a polícia foi chamada pouco antes das 18h00, após uma denúncia de atividade suspeita" na propriedade. Para o local, foram mobilizados agentes, cães da polícia, drones e um helicóptero "para auxiliar nas buscas na área."
Os suspeitos acabaram por ser detidos perto da propriedade real e continuam sob custódia policial.
Anmer Hall é uma casa de campo com 10 quartos, situada na propriedade privada de Sandringham, em Norfolk, não muito longe de Sandringham House, uma das residências particulares do rei Carlos III.