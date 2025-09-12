Polónia responde a Trump. "Também gostaríamos que o ataque com drones tivesse sido um erro, mas não foi"

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não estava satisfeito com a situação, mas afirmou que a invasão do espaço aéreo polaco por drones russos "pode ter sido um erro". A Polónia respondeu esta sexta-feira, 12 de setembro, reiterando que se tratou de um ato intencional."Também gostaríamos que o ataque com drones sobre a Polónia tivesse sido um erro, mas não foi. E nós sabemos isso", declarou Donald Tusk, primeiro-ministro polaco, numa curta mensagem divulgada nas redes sociais. ."Pode ter sido um erro", disse Trump quando questionado sobre esta intrusão por drones russos, que vai ser debatida numa reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, agendada para esta sexta-feira, a pedido da Polónia. “Mas, independentemente disso, não estou nada satisfeito com esta situação”, adiantou o presidente norte-americano.Na passada quarta-feira, recorde-se, a Polónia, um membro da NATO, informou que abateu drones russos que invadiram o espaço aéreo do país, naquilo que considerou ser um "ato de agressão". .Polónia, membro da NATO, abate drones russos que invadiram o seu espaço aéreo .Líderes europeus condenaram o episódio, que consideraram "inaceitável", com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a referir-se a uma "imprudente violação sem precedentes do espaço aéreo da Polónia e da Europa". Já o secretário-geral da NATO dirigiu-se ao presidente russo, Vladimir Putin, para deixar um aviso."Saiba que defenderemos cada centímetro do território da NATO", disse Mark Rutte, após a intrusão de drones no espaço aéreo polaco, um membro da Aliança Atlântica. "Esta situação aproxima-nos mais do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial", reconheceu o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, tendo referido que foram registas 19 "intrusões" no espaço aéreo da Polónia, tendo sido abatidos quatro drones..Presidente francês anuncia o envio de três caças para "proteção do espaço aéreo polaco".Intencional ou acidental? Seis opiniões sobre o “incidente” com os drones russos