PM paquistanês saúda "resultados encorajadores" das primeiras negociações entre EUA e Irão

O primeiro-ministro do Paquistão, um dos países mediadores das negociações entre EUA e Irão, saudou esta segunda-feira, 22 de junho, a primeira sessão das conversações na Suíça, considerando-a “um sucesso” e destacando “resultados encorajadores”.“A primeira reunião do Comité de Alto Nível no âmbito do Memorando de Entendimento de Islamabad foi concluída com sucesso em Burgenstock”, escreveu Shehbaz Sharif numa mensagem publicada nas redes sociais sobre o encontro na Suíça.“As conversações decorreram numa atmosfera positiva e construtiva e produziram progressos encorajadores, incluindo um acordo sobre um guião para alcançar um acordo final em 60 dias, o estabelecimento de um Comité de Alto Nível para fornecer supervisão política e o início de discussões técnicas”, disse Sharif, referindo-se aos resultados da reunião entre as delegações de Washington e de Teerão para avançar na formalização da resolução preliminar de paz alcançada na semana passada.O primeiro-ministro paquistanês elogiou os Estados Unidos e o Irão pelo “seu compromisso contínuo com um envolvimento construtivo” e destacou o trabalho das nações que impulsionam este “processo histórico”, nomeadamente o Qatar, que é o outro mediador, e a Suíça, país que acolhe as negociações lideradas por Islamabad.Realçando o papel de vários ministros paquistaneses no processo negocial, Sharif sublinhou que Islamabad “vai continuar a desempenhar o seu papel honesto e sincero na promoção do diálogo e da diplomacia com vista a uma resolução pacífica e duradoura” da crise. .Discussões técnicas já começaram e deverão durar o resto da semana. As negociações, que tiveram início depois da assinatura de um acordo preliminar que estabelece as bases para um processo que leve a um acordo final, começaram no domingo por volta das 15h00 locais (14h00 em Lisboa), prolongando-se pela madrugada desta segunda-feira.O Comité de Alto Nível criado vai “supervisionar politicamente a mediação”, devendo os negociadores principais reportar-lhe periodicamente a evolução conseguida.As discussões técnicas, que se iniciaram esta segunda-feira e deverão durar o resto da semana, deverão abordar sobretudo a questão do estreito de Ormuz, por onde costumava ser transportado um quinto do petróleo de todo o mundo, mas que está bloqueado desde o início da guerra, em fevereiro passado, e o programa nuclear do Irão.Sobre este tema, os dois países em conflito apresentaram hoje na Suíça as suas posições, como admitiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai..Ameaças mútuas marcam primeiro dia das negociações EUA-Irão.Trump ameaça voltar a atacar o Irão "com mais força" se não travar Hezbollah no Líbano