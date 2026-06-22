A delegação iraniana recusou aparecer em fotografias ao lado do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance.
A delegação iraniana recusou aparecer em fotografias ao lado do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance.EPA / FABRICE COFFRINI / POOL
Internacional

Ameaças mútuas marcam primeiro dia das negociações EUA-Irão

Declarações de Trump levaram à suspensão das conversações entre as delegações mediadas pelo Paquistão e Qatar, mas estas devem retomar esta segunda-feira na Suíça.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
edição impressa
J.D. Vance
negociações de paz
Guerra EUA-Israel - Irão
Diário de Notícias
www.dn.pt