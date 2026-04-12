Pelo menos 30 mortos em tumultos em ponto turístico do Haiti

Pelo menos 30 pessoas morreram no sábado, 11 de abril, em tumultos na cidadela de Laferrière, uma zona histórica e turística do Haiti. Segundo as autoridades, o número de vítimas pode aumentar.A fortaleza do início do século XIX, construída pouco depois da independência do Haiti da França, estava cheia de visitantes para as celebrações anunais do Património Mundial da UNESCO.O tumulto ocorreu à enrada do monumento, segundo avançou Jean Henri Petit, chefe da Defesa Civil do Departamento Norte do Haiti, segundo o qual a chuva agravou o incidente.O tumulto mortal ocorre numa altura em que o Haiti enfrenta a violência generalizada de gangues que massacraram civis, bem como uma repressão cada vez mais violenta por parte das forças de segurança.A cidadela de Laferrière é a maior fortaleza de todo o continente americano. Foi declarada Património Mundial da Unesco em 1982. É um dos destinos turísticos mais populares no Haiti..“Cuba tem outra estrutura, tem outra tradição. Não ficará um Estado falhado como o Haiti”