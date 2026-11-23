A plataforma EU Academy esteve inoperacional na manhã desta segunda-feira, 23 de novembro, na sequência do cibarataque noticiado na semana passada contra vários sistemas internos da Comissão Europeia, colocando vários dados pessoais em causa.

"A plataforma 'EU Academy' foi afetada pela campanha cibernética detetada contra a Comissão. O incidente resultou na fuga de dados pessoais de utilizadores da 'EU Academy'. Os utilizadores foram informados hoje através do site da 'EU Academy'", afirmou o porta-voz Thomas Regnier, citado pela agência Reuters.

“Está em curso uma investigação para apurar a autoria do ataque, mas a Comissão não está, de momento, em condições de divulgar qualquer informação a esse respeito”, acrescentou o porta-voz.

No site da UE Academy - plataforma oficial de aprendizagem online e gratuita da União Europeia, criada para disponibilizar cursos e recursos educativos produzidos por instituições europeias - lê-se que o "acesso público à plataforma foi desativado e foram adotadas medidas para conter, mitigar e limitar o impacto do incidente, incluindo a implementação de controlos preventivos, de deteção e corretivos".

Nessa mensagem a Comissão Europeia deixa várias recomendações aos utilizadores da plataforma dada a possibilidade de perda de dados, ataques de spearphishing e usurpação de identidade.

Na quinta-feira passada, 19 de novembro, o jornal europeu Politico noticiou que a Comissão Europeia foi alvo de um ataque cibernético que poderá ter exposto dados pessoais. De acordo com o jornal, o ataque informático foi detetado no início do mês pelo CERT-EU, o serviço responsável pela cibersegurança das instituições, órgãos e organismos da UE.

“Confirmo que tomámos medidas no seguimento de uma campanha cibernética. As investigações estão em curso e entretanto tomámos as devidas medidas de precaução”, disse à Lusa a porta-voz do executivo comunitário, Paula Pinho.