A Comissão Europeia foi alvo de um ciberataque que pode ter comprometido uma grande quantidade de dados pessoais, informou o site Politico esta quinta-feira, 19 de novembro.

De acordo com este meio, a Comissão Europeia acredita ter contido a maior parte do ataque, mas desconhece-se a extensão total dos danos.

"A Comissão Europeia tomou as medidas necessárias em resposta a uma campanha cibernética detetada", disse o porta-voz da Comissão, Thomas Regnier. "Os sistemas individuais foram visados ​​e, em conformidade com a nossa prática padrão, informamos os envolvidos", acrescentou.

O Politico avançou que vários sistemas, incluindo o usado pelo recursos humanos para recibos de pagamento e gestão de tempo e um sistema para reembolsos médicos, foram desativados durante a interrupção que durou cerca de 10 dias.