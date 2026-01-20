Piers Morgan sugere retirada de Portugal e outras seleções do Mundial 2026 para responder às ameaças de Trump

O apresentador Piers Morgan usou as redes sociais para responder à ameaça do presidente norte-americano de impor tarifas a países europeus que estão contra o controlo dos EUA sobre a Gronelândia. Para o britânico talvez "algumas pessoas refletissem melhor a situação" se oito seleções favoritas a vencer o Mundial de futebol decidissem sair da competição, que se realiza este ano e tem os EUA como um dos países anfitriões. "Talvez a Inglaterra, a França, a Espanha, a Alemanha, Portugal, a Holanda, a Noruega e a Itália devessem suspender a participação no Mundial enquanto as negociações sobre as tarifas com o presidente Trump continuam?", lê-se na mensagem partilhada esta terça-feira, 20 de janeiro, na rede social X. .Esta não é a primeira vez que Piers Morgan reage às posições polémicas de Donald Trump. E, tal como o presidente norte-americano, aproveita as redes sociais para o criticar e usar da ironia.Foi no sábado (17 de janeiro) que Trump ameaçou cobrar uma taxa de importação de 10%, a partir de fevereiro, sobre mercadorias de oito países europeus, entre os quais o Reino Unido, devido à oposição ao plano dos EUA em relação à Gronelândia. Nesse mesmo dia, Morgan dirigiu-se ao presidente norte-americano. "O Reino Unido deveria recomprar os Estados Unidos. Afinal, eles já foram nossos e isso aumentaria a nossa segurança no Atlântico Norte", começou por escrever. "Se o senhor não nos vender os Estados Unidos, presidente Trump, vamos impor tarifas sobre os EUA e qualquer país que o apoiar na resistência a este excelente acordo. Justo?" .Gronelândia: Governo da Dinamarca diz-se "surpreendido" com ameaças de aumento de tarifas de Trump.A União Europeia reagiu às ameaças de Trump, com o comissário europeu Stéphane Séjourné a afirmar que o bloco comunitário tem ferramentas que podem dissuadir Trump de impor novas taxas aduaneiras.Em cima da mesa está a possibilidade de a UE ativar um pacote de taxas alfandegárias contra os EUA, no valor de 93 mil milhões de euros, atualmente suspenso.Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prefere uma “discussão calma entre aliados”. “Uma guerra comercial não é do interesse de ninguém e a minha função é sempre agir no interesse nacional do Reino Unido”, defendeu. .Trump impõe tarifas a oito países europeus que rejeitam controlo dos EUA sobre a Gronelândia.Quatro maiores cotadas automóveis europeias perdem 5 mil milhões após nova vaga de tarifas