As bandeiras da Dinamarca e da Gronelândia junto ao Castelo de Kronborg, na cidade portuária de Elsinore.FOTO: EPA/KELD NAVNTOFT DENMARK OUT
Internacional

Gronelândia: Governo da Dinamarca diz-se "surpreendido" com ameaças de aumento de tarifas de Trump

Declarações do MNE dinamarquês após o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, ter afirmado que o seu país "não se deixará intimidar" pela atitude norte-americana.
Ricardo Simões FerreiraDN/Lusa
O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, manifestou-se este sábado (17) "surpreendido" com a ameaça do presidente norte-americano de aumentar tarifas sobre oito países europeus caso a Gronelândia não seja "vendida integralmente" aos Estados Unidos.

Donald Trump acusou Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, que enviaram tropas para a Gronelândia em missão de reconhecimento, de estarem a jogar um "jogo muito perigoso".

"O objetivo de reforçar a presença militar na Gronelândia, ao qual o presidente se refere, é precisamente aumentar a segurança no Ártico", disse à AFP Rasmussen, após se ter reunido na quarta-feira com o chefe da diplomacia da Gronelândia, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Anteriormente, também à AFP, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou que o seu país "não se deixará intimidar" por estas ameaças.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu hoje -- numa publicação no X -- que "as ameaças de tarifas são inaceitáveis".

Donald Trump disse neste dia que irá cobrar uma taxa de importação de 10%, a partir de fevereiro, sobre mercadorias de oito países europeus, devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia.

Trump referiu numa publicação nas redes sociais que a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos e a Finlândia enfrentarão a tarifa, que seria elevada para 25% a 01 de junho, se não for assinado um acordo para a "compra completa e total da Gronelândia" pelos Estados Unidos.

O presidente norte-americano insiste há meses que os Estados Unidos devem controlar a Gronelândia, um território semiautónomo da Dinamarca, membro da NATO, e disse no início desta semana que qualquer coisa menos do que a ilha ártica estar em mãos americanas seria inaceitável.

