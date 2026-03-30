Situação em Cuba agravou-se sem o petróleo.
Situação em Cuba agravou-se sem o petróleo.EPA/ERNESTO MASTRASCUSA
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Petroleiro russo chega a Cuba: Trump diz não haver problema e Moscovo promete enviar mais

É o primeiro combustível que chega à ilha desde o início do bloqueio, após a queda de Maduro na Venezuela.
Susana Salvador
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