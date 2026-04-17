Pete Hegseth citou um falso versículo da Bíblia tirado do filme 'Pulp Fiction'

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou ter feito uma adaptação do versículo Ezequiel 25:17, da Bíblia, durante uma sessão de oração no canal de Youtube do Pentágono nesta quarta-feira, 15 de abril.No entanto, nas redes sociais vários utilizadores notaram que a citação parece mais uma adaptação feita por militares da brigada de resgate de tropas (CSAR, na sigla em inglês) da fala de Pulp Fiction, que a personagem Jules Winnfield, interpretada por Samuel L. Jackson, diz antes de matar um homem.Antes de rezar, Hegseth explicou que aquela passagem tinha sido dita pelo líder da CSAR em várias missões e os militares referiam-se a ela como CSAR 25:17, acreditando "que reflete Ezequiel 25:17”, mas não era precisamente assim.. Na sua oração, Hegseth disse: “O caminho do piloto abatido está cercado por todos os lados pelas injustiças dos egoístas e pela tirania dos homens malvados. Bem-aventurado aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião do seu irmão e aquele que encontra as crianças perdidas. E eu castigarei com grande vingança e ira aqueles que tentarem capturar e destruir o meu irmão. E saberás que o meu nome é Sandy One quando eu derramar a minha vingança sobre ti. Ámen."Já em Pulp Fiction, Jules Winnfield disse: “Há uma passagem que decorei e parece apropriada para este momento: Ezequiel 25:17. O caminho do homem justo está cercado por todos os lados pelas injustiças dos egoístas e pela tirania dos homens malvados. Bem-aventurado aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, guia os fracos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião do seu irmão e aquele que encontra as crianças perdidas. E eu castigarei com grande vingança e ira aqueles que tentarem envenenar e destruir os meus irmãos. E sabereis que o meu nome é o Senhor quando eu derramar a minha vingança sobre vós”.Por outro lado, em Ezequiel 25:17 lê-se: “Vou castigá-los severamente e vingar-me-ei com todo o furor. Assim sentirão a minha dura vingança e saberão que eu sou o Senhor.”Embora Hegseth tenha atribuído a passagem a militares da CSAR e não se tenha referido à mesma como uma citação direta de Ezequiel 25:17, disse que reflete esse versículo, mas na realidade a frase é claramente tirada de uma fala de Pulp Fiction, filme de Quentin Tarantino de 1994.E na obra cinematográfica, tal como na passagem citada por Hegseth, apenas a última frase bate certo com o versículo.