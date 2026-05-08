Pessoas feitas reféns em agência bancária alemã libertadas. Suspeito em fuga
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Internacional

Pessoas feitas reféns em agência bancária alemã libertadas. Suspeito em fuga

Situação durou algumas horas, mas as autoridades não conseguiram deter o suspeito.
Sofia Fonseca
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Várias pessoas foram feitas reféns na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, numa agência bancária de Sinzig, na Alemanha, tendo sido libertadas horas depois. O suspeito, no entanto, está em fuga.

Durante a manhã, a polícia indicou que várias pessoas tinham sifo feitas reféns no interior da agência bancária.

"Acredita-se que existam vários sequestradores e reféns dentro do banco", disse a polícia em comunicado, acrescentando que a situação era "estável".

Entre os reféns estava o condutor de um carro-forte.

A área foi isolada pelas autoridades, que garantiramm não haver perigo para a população nas imediações da agência bancária.

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