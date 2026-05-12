O secretário da Defesa (autointitulado da Guerra) dos EUA, Pete Hegseth.
O secretário da Defesa (autointitulado da Guerra) dos EUA, Pete Hegseth.FOTO: EPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Pentágono calcula que guerra no Irão já custou 24,7 mil milhões de euros

Hegseth rejeita a ideia de que os 'stocks' de munições dos EUA estão esgotados, não afastando uma nova escalada do conflito.
Susana Salvador
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