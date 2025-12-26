Pelo menos oito mortos em atentado à bomba contra mesquita na Síria

Um ataque à bomba contra uma mesquita em Homs, na Síria, fez esta sexta-feira, 26 de dezembro, pelo menos oito mortos e 18 feridos, de acordo com a agência de notícias estatal síria SANA, que cita o Ministério da Saúde do país.As autoridades locais indicaram que um dispositivo explosivo detonou dentro da mesquita Imam Ali bin Abi Talib, da minoria alauíta de Homs, segundo os resultados preliminares da investigação em curso.À Reuters, um responsável local, Issam Naameh, relatou que a explosão aconteceu durante as orações do meio-dia de sexta-feira, altura em que se regista habitualmente maior movimento na mesquita. As forças de segurança estabeleceram um perímetro de segurança no local.Até ao momento, o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo..Líder do Estado Islâmico em Damasco detido na Síria. Turquia detém 115 suspeitos de pertencerem ao grupo.EUA lançam ataques de grande escala contra o Estado Islâmico na Síria em retaliação a mortes de militares.Israel não dará qualquer hipótese à nova Síria de se tornar uma ameaça