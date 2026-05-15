Andy Burnham.
Andy Burnham.FOTO:DR/X/AndyBurnham
Internacional

Partido Trabalhista dá luz verde à candidatura do "rei do Norte" às eleições em Makerfield

Andy Burnham, mayor de Grande Manchester, procura regressar ao Parlamento para poder desafiar Keir Starmer na corrida à liderança do Labour.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O Comité Executivo Nacional do Partido Trabalhista autorizou esta sexta-feira (15 de maio) Andy Burnham a participar no processo de seleção de candidatos para as eleição para o círculo eleitoral de Makerfield.

Ainda não está garantida a sua candidatura, podendo ser desafiado por outros membros do partido.

O mayor de Grande Manchester, conhecido como "rei do Norte", está a tentar voltar para o Parlamento britânico de forma a poder desafiar o primeiro-ministro, Keir Starmer, na corrida à liderança do Labour e do Governo.

Em fevereiro, o mesmo Comité Executivo tinha travado a sua candidatura a outras eleições intercalares, alegando que o partido arriscava perder depois nas eleições para a sua sucessão, na Grande Manchester.

"O órgão de direção do Partido Trabalhista, o Comité Executivo Nacional, concedeu hoje [15 de maio] permissão a Andy Burnham para concorrer no processo de seleção de candidatos para a próxima eleição suplementar pelo círculo eleitoral de Makerfield", disse um porta-voz do partido à Sky News.

Burnham, que já por duas vezes tentou sem sucesso concorrer à liderança do Partido Trabalhista (em 2010 e em 2015), anunciou na quinta-feira (14 de maio) a intenção de pedir ao Comité autorização para se candidatar, depois de o deputado por Makerfield, Josh Simons, se ter demitido do cargo.

Burnham deixou claro que quer ser eleito para poder desafiar Starmer, explicando que deseja levar a mudança que implementou na Grande Manchester "a todo o Reino Unido e fazer com que a política funcione de facto para as pessoas".

Andy Burnham.
Do ambicioso ex-ministro à “rainha vermelha” ou o “rei do Norte”: quem vai desafiar Starmer?
Andy Burnham.
Deputado demite-se para dar ao "rei do Norte" oportunidade para voltar ao Parlamento e desafiar Starmer
Internacional
Reino Unido
Keir Starmer
Labour
Andy Burnham
Diário de Notícias
www.dn.pt