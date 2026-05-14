Deputado demite-se para dar ao "rei do Norte" oportunidade para voltar ao Parlamento e desafiar Starmer

O deputado trabalhista britânico Josh Simons, eleito por Makerfield com cerca de cinco mil votos de vantagem em 2024, anunciou a sua demissão do cargo para permitir que Andy Burnham possa candidatar-se às eleições para o substituir. “Vou retirar-me para que Andy Burnham possa regressar a casa, lutar para voltar ao Parlamento e, se for eleito, promover a mudança que o nosso país tanto necessita”, revelou Simons. O mayor da Grande Manchester, conhecido como "rei do Norte", é considerado por muitos o favorito para desafiar a liderança do primeiro-ministro Keir Starmer. Mas, para o fazer, terá que voltar ao Parlamento. Burnham confirmou que irá tentar ser candidato por Makerfield, mas a decisão cabe ao Partido Trabalhista - que já bloqueou, este ano, outra tentativa para ele voltar ao Parlamento. Isto porque as eleições em Grande Manchester só estão previstas para 2028 e o Labour arrisca perder. “Vamos mudar o Partido Trabalhista para melhor e torná-lo num partido em que se possa voltar a acreditar”, disse Burnham, a confirmar que pretende candidatar-se.Mas a vitória não é garantida, com Nigel Farage, o líder do Reform UK que teve um grande crescimento nas eleições locais da semana passada, a prometer dar-lhe luta. "Estamos ansiosos pela competição e vamos dar tudo de nós", disse Farage. O anúncio da demissão de Simons e da eventual candidatura de Burnham surge no mesmo dia em que outros dois favoritos a desafiar Starmer fizeram as suas jogadas: o ministro da Saúde, Wes Streeting, demitiu-se do cargo e a ex-número dois do governo, Angela Rayner, livrou-se dos problemas com o fisco. .Ministro da Saúde britânico demite-se, mas ainda não avança para corrida à liderança do Partido Trabalhista.Angela Rayner livra-se dos problemas com o fisco e tem a porta aberta para desafiar Starmer