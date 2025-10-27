Partido de Milei vence eleições intercalares argentinas com larga maioria

O partido do Presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), venceu no domingo as eleições legislativas intercalares, com 40,8%, com mais de 90% dos votos apurados, anunciou o chefe do gabinete de ministros, Guillermo Francos.A Argentina votou no domingo nas eleições legislativas intercalares, que eram decisivas para o ultraliberal Milei.O resultado destas eleições é determinante para a margem de manobra e a sua capacidade de reformar e desregular uma economia ainda frágil durante os seus dois anos restantes como chefe de Estado.O LLA ficou à frente do Fuerza Patria, bloco que representa grande parte da oposição peronista (centro-esquerda), com 24,5%..Eleições legislativas definem o futuro do governo de Milei. Estas eleições legislativas a meio do mandato são cruciais para o Milei, que tem agora a garantia de reforçar a base parlamentar (até agora com 15% dos deputados, 10% dos senadores) e assim elevar a capacidade de reformar e desregular uma economia frágil e em plena turbulência financeira.Javier Milei estimou que obter um terço dos assentos, num parlamento onde nenhuma das câmaras tem maioria absoluta, seria um "bom número", um limiar que lhe permitiria, em particular, impor vetos presidenciais aos parlamentares.De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), vários analistas estimam que, independentemente do resultado das eleições, Javier Milei "terá de fazer uma viragem pragmática"."Recuperar a capacidade de negociação que lhe permitiu aprovar leis" no início do mandato, avaliou a politóloga Lara Goyburu, citada pela AFP.Desde 2023, o chefe de Estado tem legislado muito por decretos ou acordos legislativos pontuais no hemiciclo. Mas nos últimos meses tem sido cada vez mais prejudicado por um parlamento irritado com a rigidez que o líder demonstra e até com os insultos que lança: "ninho de ratos" e "degenerados" são alguns exemplos.A oposição moderada, os setores da economia produtiva argentina e também dadores internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, pediram insistentemente ao executivo que "reforçasse o apoio político e social" às suas reformas.Entre as reformas previstas por Javier Milei até 2027 estão reformas fiscais, flexibilização do mercado de trabalho e do sistema de proteção social.Javier Milei chega às eleições com o mérito de ter controlado a inflação, de mais de 200% para 31,8% em termos interanuais, e de ter alcançado um equilíbrio orçamental inédito em 14 anos, escreveu a AFP.Mas o "maior ajuste orçamental da história" — como gosta de repetir — resultou na perda de mais de 200 mil postos de trabalho, numa atividade anémica, com uma contração de 1,8% em 2024, e uma recuperação em 2025, que está a perder força.."Presidente rock star." Javier Milei subiu ao palco para atuar em Buenos Aires (com vídeo).Presidente argentino declara que novo parlamento "será fundamental" para mudança de rumoO Presidente da Argentina declarou, após a vitória nas legislativas do partido que lidera, La Libertad Avanza, que "o novo Congresso será fundamental para garantir uma mudança de rumo"."Durante os próximos dois anos, temos de fazer avançar o caminho reformista que iniciámos", afirmou o líder da extrema-direita, sublinhando que os projetos que vai promover são necessários para "consolidar o crescimento e o arranque da Argentina"."A partir de 10 de dezembro, teremos, sem dúvida, o Congresso mais reformista da história da Argentina", acrescentou, pouco depois de ter sido anunciado que o LLA venceu as eleições com cerca de 39% dos votos e obteve uma ampla margem sobre o peronista Fuerza Patria e os aliados, com 29,4%.Javier Milei mostrou-se radiante perante o grupo de apoiantes que o acompanhou nas instalações da LLA, em Buenos Aires, e considerou que o Governo começa agora "a construção de uma grande Argentina"."Não vamos apenas defender as reformas que já foram feitas, mas também vamos promover as reformas que ainda faltam", acrescentou o Presidente, que antes das eleições antecipou o desejo de avançar com reformas importantes, principalmente nas áreas laboral e fiscal, como parte de um plano de ajustamento."Hoje [domingo] foi claramente um dia histórico para a Argentina", disse Milei, que comemorou o facto de uma parte significativa da população ter escolhido "persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento".Com o resultado deste domingo, o partido no poder alcança o objetivo de ter um terço da câmara baixa do parlamento, para fazer aprovar projetos de lei e contrariar as tentativas da oposição de bloquear os decretos presidenciais.No Senado, o La Libertad Avanza ganhou seis dos oito distritos que renovam os assentos na câmara alta, triplicando o número de lugares que tinha, mas ficando aquém do objetivo de um terço..Milei derrotado em eleição após escândalo com a irmã.Trump felicita Milei por "vitória esmagadora"O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou o homólogo argentino pela "vitória esmagadora" do partido de Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina."Parabéns ao Presidente Javier Milei pela sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está a fazer um excelente trabalho! O povo argentino justificou a nossa confiança nele", escreveu Trump na rede social que detém, a Truth Social, enquanto se encontra a caminho do Japão.. Milei e Trump encontraram-se em meados de outubro em Washington, altura em que o norte-americano apoiou explicitamente o líder argentino na corrida para as eleições legislativas de domingo.Trump disse que apoia Milei porque é importante "que uma grande filosofia conquiste um grande país", e que outros estados da América Latina sigam o caminho do movimento ultra libertário do Presidente argentino.Milei agradeceu a Trump a ajuda Governo norte-americano, que comprou pesos e abriu uma linha de 'swap' cambial para injetar liquidez em dólares na economia argentina, no valor de até 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros).