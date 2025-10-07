"Presidente rock star." Javier Milei subiu ao palco para atuar em Buenos Aires (com vídeo)

Os últimos tempos não tem sido fáceis para Javier Milei, que tem lutado pela sobrevivência como presidente da Argentina numa altura em que a economia nacional colapsa, mas o "presidente rock star" subiu ao palco na noite desta segunda-feira, 6 de outubro, em Buenos Aires, para... atuar.O chefe de Estado do país sul-americano, ex-vocalista de uma banda de covers dos Rolling Stones, foi ovacionado por milhares de fervorosos apoiantes, que entoaram cânticos como "Olé, olé, olé, olé! Milei! Milei!".Deliciado com o apoio, Milei, de 54 anos, ergueu os braços e agradeceu ao público antes de prosseguir com o seu repertório de nove faixas, composto principalmente por hinos do rock dos anos de 1980. "Eu sou humano. Pode não parecer, mas sou", afirmou, na Movistar Arena, recinto com capacidade para 15 mil pessoas que já recebeu Liam Gallagher, Judas Priest ou Megadeth..No poder há quase dois anos, Milei prometeu salvar a economia do seu país, a braços com uma tremenda inflação, e começou por cortar profundamente nas despesas públicas, tendo utilizado metaforicamente uma motosserra. "Tal como a queda do Muro de Berlim marcou o fim de uma era trágica para o mundo, estas eleições representam um ponto de viragem na nossa história", afirmou quando tomou posse em dezembro de 2023..Javier Milei: do "cryptogate" à motosserra.Durante algum tempo, a severa austeridade de Milei pareceu resultar, o que colheu inclusivamente o aplauso de Donald Trump, mas nas últimas semanas esse efeito parece ter-se... desfeito. A moeda argentina, o peso, entrou em queda a pique, o que levou o governo a esgotar as suas escassas reservas internacionais para conter essa desvalorização. A crise é tão grave que, em setembro, interveio com um resgate de emergência de até 20 mil milhões de dólares. “Estamos a apoiá-lo a 100% – achamos que está a fazer um trabalho fantástico", declarou o presidente dos Estados Unidos na altura.Paralelamente, em agosto Milei foi apedrejado por manifestantes, numa altura de crescente indignação pública devido a um escândalo de corrupção que envolve uma das pessoas mais poderosas do seu governo: a sua irmã e chefe de gabinete, Karina Milei..Karina, a irmã e “chefa” de Milei, envolvida em caso de corrupção.No mês seguinte, o seu partido, o La Libertad Avanza, sofreu uma humilhante derrota nas eleições regionais em Buenos Aires, onde vive quase 40% da população argentina, e há receios de que os seus candidatos possam sofrer uma derrota semelhante nas eleições nacionais intercalares no final deste mês.No domingo, um aliado próximo de Milei, José Luis Espert, foi forçado a retirar-se das eleições depois de ter sido obrigado a admitir que tinha recebido um pagamento de 200 mil dólares de um alegado traficante de droga..Milei derrotado em eleição após escândalo com a irmã