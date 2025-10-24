Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Eleições legislativas definem o futuro do governo de Milei
EPA/RODRIGO JIMENEZ
Eleições legislativas definem o futuro do governo de Milei

Cenário de crise social, escândalos de corrupção e queda nas sondagens preocupam presidente ultraliberal. “Se não elege um terço da Câmara, impeachment é possível’, diz analista.
João Almeida Moreira
Argentina
Javier Milei
