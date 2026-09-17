Parlamento Europeu pede reforço do combate ao tráfico de droga nas águas europeias

O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira, 17 de setembro, uma resolução que pede uma resposta mais coordenada da União Europeia ao tráfico de droga por via marítima, com maior cooperação entre Estados-membros e reforço da segurança nos portos.

O texto, aprovado por 601 votos a favor, quatro contra e cinco abstenções, defende mais financiamento, equipamentos e pessoal para as forças de segurança. Os eurodeputados querem ainda que os agentes na linha da frente sejam classificados como profissionais de alto risco.

A eurodeputada portuguesa Ana Pedro, do CDS, foi uma das negociadoras da resolução. "Se o crime organizado atua em rede, a Europa também tem de atuar em rede", afirmou à Lusa, defendendo uma resposta capaz de acompanhar os meios e a capacidade de adaptação das organizações criminosas.

A resolução propõe também medidas mais severas contra o branqueamento de capitais e mecanismos para congelar e confiscar ativos das redes de tráfico. O texto defende ainda maior cooperação com a África Ocidental, importante rota de trânsito, e com a China, no controlo de substâncias utilizadas na produção de drogas sintéticas.