Rota marítima ganha cada vez mais destaque no transporte da droga.
Rota marítima ganha cada vez mais destaque no transporte da droga.Foto: António Pedro Santos / LUSA
Sociedade

16 toneladas de cocaína apreendidas pela PJ em alto mar até ao final de maio

O número deste ano representa 63% das toneladas apreendidas durante todo o ano de 2025, de acordo com os dados da Polícia Judiciária. Portugal é cada vez mais rota do narcotráfico no Atlântico.
Amanda Lima
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