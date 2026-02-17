Parlamento destitui Presidente interino do Peru, a menos de dois meses de novas eleições

Por 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções, o Parlamento do Peru aprovou a destituição do atual presidente interino, José Jerí. O político do partido de direita Somos Perú enfrenta duas investigações por presumido tráfico de influências. A moção de censura ocorreu na sequência de um escândalo que envolveu alegadas reuniões não oficiais com empresários chineses.Com esta destituição, o país andino regista a oitava mudança presidencial em quase uma década. Os últimos anos têm sido marcados por instabilidade política, desde as eleições de 2016. O país tem eleições marcadas para daqui a menos de dois meses.Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a Assembleia elegerá um novo presidente do Parlamento, que assumirá automaticamente a presidência interina do Peru. A presidência transitória termina a 28 de julho, data em que tomará posse o chefe de Estado eleito em abril.José Jerí, de 39 anos, havia assumido o cargo em outubro de 2025, quando a então presidente Dina Boluarte foi destituída. Boluarte, por sua vez, tinha assumido a presidência em 2022, após outra destituição, de Pedro Castillo, que esteve no cargo durante um ano e meio..Instabilidade política no Peru faz temer oitavo presidente numa década.María Corina Machado acredita em eleições antes do final do ano na Venezuela