Votação ocorreu com protestos em frente ao Parlamento. Foto: Paolo Aguilar / Epa / Lusa
Parlamento destitui Presidente interino do Peru, a menos de dois meses de novas eleições

José Jeri, do partido de direita "Somos Perú", enfrenta duas investigações sobre presumível tráfego de influência.
Amanda Lima
Por 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções, o Parlamento do Peru aprovou a destituição do atual presidente interino, José Jerí. O político do partido de direita Somos Perú enfrenta duas investigações por presumido tráfico de influências. A moção de censura ocorreu na sequência de um escândalo que envolveu alegadas reuniões não oficiais com empresários chineses.

Com esta destituição, o país andino regista a oitava mudança presidencial em quase uma década. Os últimos anos têm sido marcados por instabilidade política, desde as eleições de 2016. O país tem eleições marcadas para daqui a menos de dois meses.

Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a Assembleia elegerá um novo presidente do Parlamento, que assumirá automaticamente a presidência interina do Peru. A presidência transitória termina a 28 de julho, data em que tomará posse o chefe de Estado eleito em abril.

José Jerí, de 39 anos, havia assumido o cargo em outubro de 2025, quando a então presidente Dina Boluarte foi destituída. Boluarte, por sua vez, tinha assumido a presidência em 2022, após outra destituição, de Pedro Castillo, que esteve no cargo durante um ano e meio.

