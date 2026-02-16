José Jerí está na presidência desde outubro de 2025.
Instabilidade política no Peru faz temer oitavo presidente numa década

José Jerí assumiu o cargo em outubro, mas pode já estar de saída, devido a escândalo de reuniões com empresários chineses. Congresso discute esta terça-feira (17 de fevereiro) moção de censura.
Susana Salvador
