O jornal iraniano Jame Jam titulou na sua manchete “Bluff no mar” e ilustrou o tema com uma montagem de um Donald Trump a afogar-se.
O jornal iraniano Jame Jam titulou na sua manchete “Bluff no mar” e ilustrou o tema com uma montagem de um Donald Trump a afogar-se.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Para forçar Irão a ceder, entra em vigor bloqueio dos EUA com 15 navios

Norte-americanos proíbem passagem de e para os portos do Irão para estrangular a economia iraniana. A medida à margem da lei só recebe apoio do israelita Netanyahu.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Estreito de Ormuz
EUA-Irão
Operação Fúria Épica
edição inpressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt