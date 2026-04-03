Papa Leão XIV vai carregar a cruz durante toda a Via Sacra. É o primeiro a fazê-lo nos últimos 32 anos

O Papa Leão XIV carregar a cruz por todas as 14 estações da Via Sacra no Coliseu na sua primeira Sexta-feira Santa como chefe da Igreja Católica. Esta é a primeira vez em várias décadas que um papa carrega a cruz durante todas as estações.“Acho que será um sinal importante pelo que o papa representa, um líder espiritual no mundo de hoje, e por esta voz que diz que Cristo ainda sofre”, disse Leão XVI durante esta semana, no retiro que realizou em Castel Gandolfo, citado pela AP. “Eu levo todo esse sofrimento nas minhas orações”, acrescentou.João Paulo II foi o último líder da igreja que carregou a cruz durante toda a procissão. Fê-lo desde a sua primeira Sexta-Feira Santa como papa, em 1979, até à sua cirurgia no quadril em 1995. Nessa altura, carregou apenas em parte do percurso, de acordo com relatos da época.Durante os dois primeiros anos como papa, Bento XVI carregou a cruz na primeira estação dentro do Coliseu de Roma, seguindo depois outros portadores na procissão que termina numa plataforma no Monte Palatino.Por sua vez, o Papa Francisco nunca carregou a cruz, mas participou da procissão até ao momento em que a sua saúde se deteriorou, que levou à sua morte no ano passado, na segunda-feira de Páscoa, a 21 de abril.Refira-se que o papa João Paulo II tinha apenas 58 anos quando assumiu o seu pontificado, altura em que era conhecido por seu gosto por caminhadas e atividades ao ar livre. os seus dois sucessores estavam perto dos 80 anos quando assumiram o cargo, sendo que Francisco não tinha uma parte de um pulmão devido a uma infecção pulmonar na juventude.Aos 70 anos, Leão XVI está em ótima forma física, sendo praticante de ténis e nadador. Antes de se tornar papa, costumava fazer exercício regular numa academia perto do Vaticano.Esperam-se multidões esta sexta-feira, 3 de abril, nos arredores do Coliseu para a Via Sacra, que comemora as últimas horas da vida de Jesus, desde sua condenação à morte até o momento em que carregou a cruz, a sua crucificação, morte e sepultamento. A procissão termina nos arredores do Coliseu, no topo do Monte Palatino. .Papa rejeita alegações de que Deus justifica a guerra.“Não é possível compreender o papa Leão XIV sem compreender \no seu tempo no Peru”