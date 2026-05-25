Papa Leão XIV compara ameaça da IA à Torre de Babel
Foto: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
Internacional

Papa Leão XIV compara ameaça da IA à Torre de Babel

Na sua primeira encíclica desde que foi eleito, há um ano, 'Magnifica Humanitas', o papa americano denuncia a “cultura do poder” que impulsiona a corrida à Inteligência Artificial especialmente no desenvolvimento de métodos cada vez mais sofisticados de guerra remota.
Publicado a
Loading content, please wait...
Internacional
Inteligência Artificial
Vaticano
edição impressa
Encíclica
Papa Leão XIV
Diário de Notícias
www.dn.pt