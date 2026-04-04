Papa Leão XIV carregou a cruz na Via Sacra. Veja as imagens

O Papa Leão XIV percorreu esta sexta-feira, 3 de abril, à noite, as 14 estações da Via-Sacra no Coliseu de Roma segurando a cruz. Foi a primeira vez em várias décadas que um papa o fez durante todas as estações, tendo o último a fazê-lo sido o papa João Paulo II. .Papa Leão XIV vai carregar a cruz durante toda a Via Sacra. É o primeiro a fazê-lo nos últimos 32 anos. De acordo com o Vatican News, o Pontífice passou pelas cinco estações no interior do anfiteatro romano e outras nove na parte externa, com mais de 30 mil pessoas presentes. As meditações, inspiradas nos Evangelhos da Paixão e em escritos de São Francisco de Assis, no contexto dos 800 anos da morte do santo, "evocaram as guerras, os abusos de poder, a violência que humilha a dignidade humana e o sofrimento silencioso de tantas mães e famílias", avança a publicação.No final da Via-Sacra, o Papa pronunciou a oração Omnipotens composta por São Francisco de Assis, recordando que ele convidou os cristãos “a viver a vida como um caminho de progressivo envolvimento na relação de amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo”, e apelou à esperança.Veja as imagens na fotogaleria.