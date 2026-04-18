Papa Leão XIV chegou este sábado a Luanda.
Papa Leão XIV chegou este sábado a Luanda.Foto: José Sena Goulão / Lusa
Internacional

Papa já está em Angola e é recebido por fiéis (veja fotos)

Leão XIV está em visita por vários países de África.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

O papa chegou este sábado à tarde a Luanda, no seguimento da sua viagem por África. Uma visita aguardada por fiéis, pelos dirigentes e pela oposição. No aeroporto, fiéis o esperavam com alegria, s, envergando bonés, panos e vestuário alusivo à vinda do Papa.

O Papa vai ser recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, com honras de Estado e salvas de canhões. Na passadeira vermelha ao descer do avião, duas meninas que lhe entregaram uma oferenda, seguindo-se de imediato os cumprimentos do Presidente da República e da primeira dama, Ana Lourenço, e a apresentação da guarda de honra, antes de serem escutados os hinos de Angola e do Vaticano.

Veja as primeiras imagens:

Foto: EPA/LUCA ZENNARO / POOL
Foto: EPA/LUCA ZENNARO / POOL
Foto: José Sena Goulão / EPA / Lusa
Foto: José Sena Goulão / EPA / Lusa
Foto: José Sena Goulão / EPA / Lusa
Foto: José Sena Goulão / EPA / Lusa
Foto: José Sena Goulão / EPA / Lusa
Foto: José Sena Goulão / EPA / Lusa
Papa Leão XIV chegou este sábado a Luanda.
As mensagens de Leão XIV em Angola, no “coração do cristianismo africano”
Papa Leão XIV chegou este sábado a Luanda.
As mensagens de Leão XIV em Angola, no “coração do cristianismo africano”
Angola
Igreja Católica
Papa Leão XIV

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt