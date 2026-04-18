Papa já está em Angola e é recebido por fiéis (veja fotos)

O papa chegou este sábado à tarde a Luanda, no seguimento da sua viagem por África. Uma visita aguardada por fiéis, pelos dirigentes e pela oposição. No aeroporto, fiéis o esperavam com alegria, s, envergando bonés, panos e vestuário alusivo à vinda do Papa.O Papa vai ser recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, com honras de Estado e salvas de canhões. Na passadeira vermelha ao descer do avião, duas meninas que lhe entregaram uma oferenda, seguindo-se de imediato os cumprimentos do Presidente da República e da primeira dama, Ana Lourenço, e a apresentação da guarda de honra, antes de serem escutados os hinos de Angola e do Vaticano.Veja as primeiras imagens:.As mensagens de Leão XIV em Angola, no “coração do cristianismo africano”.As mensagens de Leão XIV em Angola, no “coração do cristianismo africano”