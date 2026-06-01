Palavrão em dispositivo Bluetooth obriga voo da United Airlines com destino a Palma de Maiorca a voltar atrás

Um palavrão num dispositivo Bluetooth desencadeou uma possível ameaça de segurança que fez com que um avião da United Airlines com destino a Palma de Maiorca voltasse a Newark, nos Estados Unidos.Tudo aconteceu no sábado. O voo partiu por volta das 18h00 locais (23h00 em Lisboa) com destino à cidade insular espanhola, mas aterrou em Newark às 21h37 locais, segundo a Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia.A companhia aérea informou que seguiam 190 passageiros e 12 tripulantes a bordo da aeronave Boeing 767.Segundo um áudio do controlo de tráfego aéreo citado pela ABC News, a segurança foi acionada para inspecionar a aeronave depois de um passageiro ter nomeado o seu dispositivo Bluetooth com um palavrão.Um passageiro que publicou nas redes sociais relatou que os tripulantes pediram repetidamente aos passageiros para desligar todos os dispositivos Bluetooth, mas dois permaneceram ligados.A decisão de fazer o voo regressar à base foi tomada após uma comunicação entre a aeronave e a sede da companhia aérea em Chicago.Os passageiros tiveram de evacuar o avião enquanto a polícia da Autoridade Portuária realizava uma inspeção, tendo sido ainda inspecionados por parte da TSA (Transport Safety Administration) e da Alfândega e Proteção de Fronteiras antes de voltarem a embarcar.Os passageiros embarcaram num voo de substituição com uma nova tripulação, que descolou na manhã de domingo e aterrou em Palma de Maiorca à tarde.Este foi o incidente mais recente com um voo da United Airlines em maio. Na véspera, um voo doméstico nos Estados Unidos foi desviado devido a uma preocupação com segurança devido à presença de um passageiro indisciplinado. No início do mês, um voo que aterrava no aeroporto de Newark colidiu com um camião e um poste de iluminação, embora ninguém tenha ficado ferido.