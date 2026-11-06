Pai de Meghan Markle detido nos Estados Unidos
O pai de Meghan Markle - mulher de Harry, um dos dois filhos do rei Carlos de Inglaterra - foi detido esta sexta-feira, 6 de novembro, nos Estados Unidos.
Segundo a agência Associated Press, Thomas Markl foi detido por agentes federais, sob acusações relacionadas com posse de material de abuso sexual de crianças.
Meghan Markl revelou em outubro que foi informada de uma carta, datada de 2018, sobre algumas "alegações preocupantes e perturbadoras" acerca do pai, agora com 82 anos. Em comunicado, ela disse que tinha a garantia que essas alegações estavam a ser investigadas.
“Embora a extensão do que foi descoberto seja mais repugnante do que se possa imaginar, a minha sincera esperança é que a justiça seja feita e que a prioridade continue a ser a segurança e a proteção de crianças inocentes", afirmou, reagindo a uma notícia do jornal The Sun, segundo a qual o meio-irmão de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., tinha encontrado recentemente "centenas, senão milhares" de imagens de abuso sexual infantil em caixas na antiga casa do pai, na cidade filipina de Cebu, enquanto esvaziava a propriedade. Markle Jr. disse ao jornal que denunciou as imagens à polícia nas Filipinas e contactou o FBI nos EUA.
Depois disso, a Polícia Metropolitana confirmou que, em janeiro de 2019, recebeu uma carta "contendo uma série de alegações sobre alegados crimes cometidos fora do Reino Unido".
Thomas Markle negou veementemente todas as acusações, classificando as alegações de que possuía imagens de abuso infantil como "mentiras doentias".
Esta sexta-feira, foi detido perto de Tampa, na Flórida.