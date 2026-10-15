Harry e Meghan regressam aos eventos públicos no Reino Unido. Veja as imagens

Segundo a agência EFE, esta foi a primeira aparição pública conjunta do casal desde que regressou dos Estados Unidos, em agosto, e a primeira participação de Meghan num evento público em território britânico desde o funeral da rainha Isabel II, em setembro de 2022.

A agenda do casal inclui visitas a organizações e projetos de solidariedade, entre os quais um estúdio de rádio, além da participação em oficinas de culinária e de confeção de pulseiras. As atividades marcam o regresso dos duques à vida pública britânica, embora continuem afastados das funções oficiais da família real.