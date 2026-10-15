Harry e Meghan, duques de Sussex, à chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham, no Reino Unido, esta quinta-feira, 15 de outubro.
Harry e Meghan, duques de Sussex, à chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham, no Reino Unido, esta quinta-feira, 15 de outubro.Foto: NEIL HALL/EPA
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Harry e Meghan regressam aos eventos públicos no Reino Unido. Veja as imagens

Duques de Sussex participaram numa iniciativa solidária em Nottingham. Para Meghan, foi a primeira aparição pública no país desde o funeral da rainha Isabel II, em 2022.
Nuno Tibiriçá
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Quatro anos depois da última aparição pública de Meghan Markle no Reino Unido, os duques de Sussex voltaram a surgir juntos num evento oficial no país, esta quinta-feira, 15 de outubro. Harry e Meghan participaram numa iniciativa solidária em Nottingham, no centro de Inglaterra, onde foram recebidos por uma multidão.

Harry interage com crianças na chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham.
Harry interage com crianças na chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham.Foto: NEIL HALL/EPA
Segundo o jornal britânico 'The Telegraph', Meghan estará a analisar propostas para retomar a carreira enquanto atriz.
Segundo o jornal britânico 'The Telegraph', Meghan estará a analisar propostas para retomar a carreira enquanto atriz.Foto: NEIL HALL/EPA

Segundo a agência EFE, esta foi a primeira aparição pública conjunta do casal desde que regressou dos Estados Unidos, em agosto, e a primeira participação de Meghan num evento público em território britânico desde o funeral da rainha Isabel II, em setembro de 2022.

A agenda do casal inclui visitas a organizações e projetos de solidariedade, entre os quais um estúdio de rádio, além da participação em oficinas de culinária e de confeção de pulseiras. As atividades marcam o regresso dos duques à vida pública britânica, embora continuem afastados das funções oficiais da família real.

Casal foi recebido por multidão.
Casal foi recebido por multidão. Foto: NEIL HALL/EPA.

Harry e Meghan deixaram de desempenhar funções como membros ativos da monarquia em 2020, quando se mudaram para os Estados Unidos em busca de uma vida mais independente. Após o regresso ao Reino Unido, em agosto deste ano, o rei Carlos III esclareceu que as atividades desenvolvidas pelo casal em território britânico teriam caráter pessoal, sem representação da Coroa.

Foi a primeira aparição pública do casal desde 2022.
Foi a primeira aparição pública do casal desde 2022. Foto: NEIL HALL/EPA.

A EFE avança que o regresso a Inglaterra teve também como objetivo aproximar os filhos do casal, Archie e Lilibet, da família e dos amigos do príncipe Harry. A família instalou-se na região de Cotswolds, enquanto os duques retomam as respetivas atividades profissionais.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, citado pela agência espanhola, Meghan estará também a analisar propostas para retomar a carreira enquanto atriz.

Meghan é abraçada na chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham.
Meghan é abraçada na chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham.Foto: NEIL HALL/EPA.
Harry e Meghan, duques de Sussex, à chegada ao Community Recording Studio, em Nottingham, no Reino Unido, esta quinta-feira, 15 de outubro.
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