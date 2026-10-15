Harry e Meghan regressam aos eventos públicos no Reino Unido. Veja as imagens
Quatro anos depois da última aparição pública de Meghan Markle no Reino Unido, os duques de Sussex voltaram a surgir juntos num evento oficial no país, esta quinta-feira, 15 de outubro. Harry e Meghan participaram numa iniciativa solidária em Nottingham, no centro de Inglaterra, onde foram recebidos por uma multidão.
Segundo a agência EFE, esta foi a primeira aparição pública conjunta do casal desde que regressou dos Estados Unidos, em agosto, e a primeira participação de Meghan num evento público em território britânico desde o funeral da rainha Isabel II, em setembro de 2022.
A agenda do casal inclui visitas a organizações e projetos de solidariedade, entre os quais um estúdio de rádio, além da participação em oficinas de culinária e de confeção de pulseiras. As atividades marcam o regresso dos duques à vida pública britânica, embora continuem afastados das funções oficiais da família real.
Harry e Meghan deixaram de desempenhar funções como membros ativos da monarquia em 2020, quando se mudaram para os Estados Unidos em busca de uma vida mais independente. Após o regresso ao Reino Unido, em agosto deste ano, o rei Carlos III esclareceu que as atividades desenvolvidas pelo casal em território britânico teriam caráter pessoal, sem representação da Coroa.
A EFE avança que o regresso a Inglaterra teve também como objetivo aproximar os filhos do casal, Archie e Lilibet, da família e dos amigos do príncipe Harry. A família instalou-se na região de Cotswolds, enquanto os duques retomam as respetivas atividades profissionais.
Segundo o jornal britânico The Telegraph, citado pela agência espanhola, Meghan estará também a analisar propostas para retomar a carreira enquanto atriz.