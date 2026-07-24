Uma das fotos partilhadas por Meghan Markle.
Uma das fotos partilhadas por Meghan Markle.FOTO:DR/Instagram/Meghan Markle
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Meghan revela fotografias das férias com o príncipe Harry e os filhos em Portugal

Imagens na praia, na piscina e num restaurante de Melides com a indicação "férias de Verão" foram partilhadas pela duquesa de Sussex no Instagram.
Susana Salvador
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A duquesa de Sussex, Meghan Markle, revelou na sua conta oficial de Instagram as fotos das suas férias de Verão em Portugal com o marido, o príncipe Harry, e os dois filhos, Archie e Lilibet (de 7 e 5 anos, respetivamente).

As fotos partilhadas na quinta-feira (23 de julho) não têm data, mas mostram a família na praia e na piscina, incluindo uma referência a um restaurante de Melides (O Melidense), na Costa Alentejana.

As fotos, 12 no total, não mostram apenas Portugal, havendo pelo menos uma em Althorp, a propriedade da família Spencer em Inglaterra. A família passou lá uns dias a convite de Charles Spencer, irmão da falecida princesa Diana e tio de Harry.

O príncipe, junto com os dois filhos, surge de costas com ramos de flores na mão a caminho do lago onde há uma ilha onde está sepultada a princesa Diana.

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