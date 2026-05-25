Ouvidas várias explosões em Bandar Abbas e em cidades costeiras do Irão

Foram ouvidas esta segunda-feira (25 de maio) várias explosões na cidade iraniana de Bandar Abbas, no sul do país, e em zonas costeiras próximas do estreito de Ormuz, avança a Reuters, que cita os media estatais do Irão. Não houve qualquer posição oficial sobre o incidente. De acordo com a agência de notícias Tasnim, foram ouvidas três explosões em Bandar Abbas. Já a Fars, associada à Guarda Revolucionária do Irão, indicou que também foram ouvidos sons semelhantes em Sirik e Jask, cidades costeiras, localizadas perto do estreito de Ormuz.A agência de notícias estatal iraniana Mehr informou, entretanto, que a situação na cidade de Bandar Abbas está "completamente sob controlo" e que não havia motivo de preocupação.No entanto, um jornalista da Al Jazeera, Ali Hashem, avançou, citando uma fonte iraniana, que perto da cidade portuária de Bandar Abbas foram ouvidos tiros após um alegado ataque da Guarda Revolucionária do Irão contra uma embarcação, tendo-se seguido um ataque de caças norte-americanos contra navios da Marinha da Guarda Revolucionária do Irão no Golfo.Vários militares da Marinha iraniana terão morrido no ataque, referiu a fonte, dando conta que a situação ainda estava "a desenrolar-se". . De acordo com a CNN, está situada em Bandar Abbas uma importante base naval e aérea iraniana, junto da estratégica rota marítima.Anteriormente, as forças armadas iranianas anunciaram que abateram um um drone hostil na zona do Golfo Pérsico. .Há progressos, mas não acordo entre EUA e Irão. O que está em jogo no memorando de entendimento?