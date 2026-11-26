O chanceler alemão avisou esta quinta-feira, 26 de novembro, que a proposta orçamental apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, não serve de base para acordo, mas afirmou ver “disponibilidade para chegar a compromissos”.

“Na nossa perspetiva, as propostas que estão atualmente em cima da mesa não constituem uma base para chegar a um acordo. O montante global continua a ser demasiado elevado”, afirmou Friedrich Merz em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Bruxelas.

O chanceler alemão afirmou, contudo, que espera que os líderes da UE abordem as negociações de “forma construtiva” e disse ver “disponibilidade para chegar a compromissos”.

“Mas estamos, de facto, apenas no início destas negociações”, realçou.

Merz insistiu ainda na ideia de que as negociações do orçamento comunitário devem estar associadas ao financiamento à Ucrânia, considerando que as questões estão interligadas.

“Quando a UE financia alguma coisa, fá-lo enquanto UE e esta UE é constituída por 27 Estados-membros, não por 23 ou 24”, referiu, numa alusão ao facto de a Eslováquia, Chéquia, Bulgária e Hungria se terem no passado oposto a participar no empréstimo de 70 mil milhões de euros à Ucrânia.

À entrada para esta cimeira, o primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, manifestou-se, contudo, disponível para participar este ano no empréstimo de 45 mil milhões de euros para a Ucrânia em 2027, mas apenas na parte referente ao apoio orçamental.

“O empréstimo vai ser dividido em duas partes: 25 mil milhões de euros para fins militares e 20 mil milhões em apoio orçamental. A Bulgária vai apenas participar no empréstimo de 20 mil milhões de euros, que não contemplam apoio militar para a Ucrânia”, disse.

Radev salientou que há cerca de 300 mil cidadãos búlgaros a residir na Ucrânia e o pedido que o seu Governo fez foi que os fundos que vier a fornecer para o empréstimo sejam especificamente direcionados para essa população.

“Vamos contribuir, mas não haverá dinheiro búlgaro para armas nem para a guerra na Ucrânia”, afirmou.