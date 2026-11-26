Orçamento da UE gera críticas. Merz avisa que proposta de Costa não serve de base para acordo e Meloni quer travar redução de recursos
O chanceler alemão avisou esta quinta-feira, 26 de novembro, que a proposta orçamental apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, não serve de base para acordo, mas afirmou ver “disponibilidade para chegar a compromissos”.
“Na nossa perspetiva, as propostas que estão atualmente em cima da mesa não constituem uma base para chegar a um acordo. O montante global continua a ser demasiado elevado”, afirmou Friedrich Merz em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Bruxelas.
O chanceler alemão afirmou, contudo, que espera que os líderes da UE abordem as negociações de “forma construtiva” e disse ver “disponibilidade para chegar a compromissos”.
“Mas estamos, de facto, apenas no início destas negociações”, realçou.
Merz insistiu ainda na ideia de que as negociações do orçamento comunitário devem estar associadas ao financiamento à Ucrânia, considerando que as questões estão interligadas.
“Quando a UE financia alguma coisa, fá-lo enquanto UE e esta UE é constituída por 27 Estados-membros, não por 23 ou 24”, referiu, numa alusão ao facto de a Eslováquia, Chéquia, Bulgária e Hungria se terem no passado oposto a participar no empréstimo de 70 mil milhões de euros à Ucrânia.
À entrada para esta cimeira, o primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, manifestou-se, contudo, disponível para participar este ano no empréstimo de 45 mil milhões de euros para a Ucrânia em 2027, mas apenas na parte referente ao apoio orçamental.
“O empréstimo vai ser dividido em duas partes: 25 mil milhões de euros para fins militares e 20 mil milhões em apoio orçamental. A Bulgária vai apenas participar no empréstimo de 20 mil milhões de euros, que não contemplam apoio militar para a Ucrânia”, disse.
Radev salientou que há cerca de 300 mil cidadãos búlgaros a residir na Ucrânia e o pedido que o seu Governo fez foi que os fundos que vier a fornecer para o empréstimo sejam especificamente direcionados para essa população.
“Vamos contribuir, mas não haverá dinheiro búlgaro para armas nem para a guerra na Ucrânia”, afirmou.
“A proposta atual não é aceitável para os contribuintes neerlandeses"
Já o primeiro-ministro neerlandês, Rob Jetten, alinhou com o chanceler alemão nas críticas à proposta orçamental apresentada por António Costa.
Jetten avisou que “o orçamento tem de ser modernizado e reduzido” se a UE quiser chegar a um acordo ainda este ano.
“A proposta atual não é aceitável para os contribuintes neerlandeses. Não há necessidade de haver pressa, temos tempo. Estou preparado para uma maratona”, disse, acrescentando que quer alancar um “bom acordo” e, por isso, não estabelece qualquer prazo para fechar um acordo.
Os chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se hoje e na sexta-feira, em Bruxelas, para discutir o próximo orçamento comunitário.
A reunião extraordinária do Conselho Europeu, convocada pelo presidente da instituição, visa aproximar posições sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, poucos dias depois de o antigo primeiro-ministro português ter apresentado uma proposta de compromisso para facilitar um acordo entre os 27 Estados-membros do bloco.
Costa pede “atitude construtiva” em cimeira que reserva 34,9 mil milhões para Portugal
A proposta prevê um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia.
O documento contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.
Para Portugal, a proposta aponta para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros a preços correntes, menos cerca de 400 milhões face a versões anteriores.
Antes do arranque da cimeira em Bruxelas, António Costa, disse querer “aproximar os líderes” da União Europeia (UE) sobre o orçamento comunitário até 2034, pedindo “atitude construtiva” para acordo ainda este ano.
“Hoje, o meu objetivo é aproximar os nossos líderes de um acordo sobre três pontos principais: em primeiro lugar, o volume global do orçamento; em segundo lugar, a distribuição do financiamento pelas diferentes prioridades deste orçamento; e, em terceiro lugar, chegar a acordo sobre um conjunto equilibrado e eficaz de novos recursos próprios, a fim de manter as contribuições nacionais a um nível razoável”, elencou Costa à chegada à reunião do Conselho Europeu.
O responsável vincou que “chegou o momento de todos os líderes participarem neste debate com espírito aberto, uma atitude construtiva e sentido de compromisso”.
Isto porque “precisamos de aprovar este orçamento atempadamente, ou seja, até ao final deste ano e, para isso, precisamos de alcançar a unanimidade”, assinalou o antigo primeiro-ministro português.
“Para alcançar essa unanimidade, todos os líderes têm de se ouvir mutuamente e ter em conta as posições dos outros, a fim de encontrar uma solução de compromisso comum”, concluiu.
Países defensores da coesão querem travar “redução gradual” do orçamento
Os países defensores da política de coesão reuniram-se à margem da cimeira europeia em Bruxelas para rejeitar “a redução gradual dos recursos” destinados ao próximo orçamento plurianual da União Europeia (UE) até 2034.
O encontro, a anteceder a reunião do Conselho Europeu, foi promovido pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que “reiterou a necessidade de travar a redução gradual dos recursos destinados ao próximo orçamento da UE e de salvaguardar os fundos atribuídos à Política Agrícola Comum e à política de Coesão, que são essenciais para o crescimento, a competitividade e a convergência económica e social da União”, indicou Roma em comunicado.
A reunião, copresidida pelo presidente da Roménia, Nicușor Dan, permitiu aos países da coesão “avaliar os mais recentes desenvolvimentos das negociações, à luz da nova proposta de negociação apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, e baseada na plataforma de negociação conjunta delineada pelos líderes do grupo em outubro”, acrescentou.
“Os líderes do grupo acordaram em incumbir a presidente Meloni e o presidente Dan de representarem as posições comuns dos Amigos da Coesão durante as sessões de negociação previstas para decorrer ao longo do dia”, indicou ainda o governo italiano na nota de imprensa.
Os países do grupo Amigos da Coesão são, além de Portugal, a Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Espanha.
A cimeira extraordinária visa avanços nas negociações orçamentais, com o objetivo de alcançar um acordo político até ao final do ano, sendo que a aprovação do próximo orçamento exigirá unanimidade dos Estados-membros e validação do Parlamento Europeu.