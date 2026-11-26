Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) reúnem-se esta quinta (26 de novembro, e sexta-feira, em Bruxelas, para discutir o próximo orçamento comunitário, o financiamento da Ucrânia em 2027 e a sucessão na liderança do Banco Central Europeu (BCE).

A reunião extraordinária do Conselho Europeu, convocada pelo presidente da instituição, António Costa, visa aproximar posições sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, poucos dias depois de o antigo primeiro-ministro português ter apresentado uma proposta de compromisso para facilitar um acordo entre os 27 Estados-membros do bloco.

A proposta prevê um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia.

O documento contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.

Para Portugal, a proposta aponta para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros a preços correntes, menos cerca de 400 milhões face a versões anteriores.

O Governo português pretende ainda garantir verbas específicas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A cimeira extraordinária que hoje arranca pretende avançar nas negociações orçamentais, com o objetivo de alcançar um acordo político até ao final do ano, sendo que a aprovação do próximo orçamento exigirá unanimidade dos Estados-membros e validação do Parlamento Europeu.