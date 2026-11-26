Líderes europeus reunidos em Bruxelas com orçamento até 2034, apoio à Ucrânia e sucessão no BCE na agenda
Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) reúnem-se esta quinta (26 de novembro, e sexta-feira, em Bruxelas, para discutir o próximo orçamento comunitário, o financiamento da Ucrânia em 2027 e a sucessão na liderança do Banco Central Europeu (BCE).
A reunião extraordinária do Conselho Europeu, convocada pelo presidente da instituição, António Costa, visa aproximar posições sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, poucos dias depois de o antigo primeiro-ministro português ter apresentado uma proposta de compromisso para facilitar um acordo entre os 27 Estados-membros do bloco.
A proposta prevê um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia.
O documento contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.
Para Portugal, a proposta aponta para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros a preços correntes, menos cerca de 400 milhões face a versões anteriores.
O Governo português pretende ainda garantir verbas específicas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
A cimeira extraordinária que hoje arranca pretende avançar nas negociações orçamentais, com o objetivo de alcançar um acordo político até ao final do ano, sendo que a aprovação do próximo orçamento exigirá unanimidade dos Estados-membros e validação do Parlamento Europeu.
Guerra na Ucrânia e a sucessão de Christine Lagarde na presidência do BCE
Os líderes europeus vão também debater o financiamento da Ucrânia em 2027, com a Comissão Europeia a propor mais 45 mil milhões de euros para ajudar a cobrir cerca de dois terços das necessidades financeiras identificadas para o país, palco de uma guerra iniciada em fevereiro de 2022 com uma invasão russa em grande escala.
Em discussão estará igualmente a garantia de apoio financeiro a Kiev nos próximos anos, incluindo através do futuro orçamento comunitário.
Outro dos temas da cimeira será a sucessão de Christine Lagarde na presidência do BCE, depois de a responsável ter anunciado que deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, antecipando a saída inicialmente prevista para outubro.
Entre os nomes apontados para a sucessão estão o espanhol Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha, e o neerlandês Klaas Knot, antigo responsável pelo banco central dos Países Baixos.
Os líderes deverão ainda abordar outras nomeações para a comissão executiva da instituição, cargos para os quais Alemanha e França apresentaram candidatos.
A reunião começa hoje, às 10h00 locais (09:00 em Lisboa), e é a última com a participação de Christine Lagarde.
Portugal está representado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro.