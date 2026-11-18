Volodymyr Zelensky disse esperar “ansiosamente” que o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia aprovem “o mais rápido possível” a proposta de empréstimo de 45 mil milhões de euros para Kiev apresentada esta quarta-feira pelo executivo comunitário. “Esperamos ansiosamente que o Parlamento Europeu e o Conselho da UE tomem essa decisão o mais rápido possível, e contamos com o apoio de todos os Estados-membros da UE”, disse o presidente ucraniano nas redes sociais. Zelensky agradeceu ainda a Ursula von der Leyen pela sua iniciativa de “envolver outros dos nossos parceiros na obtenção de ajuda por meio de novos mecanismos que facilitarão a prestação e a coordenação de apoio adicional”, notando que o Reino Unido, o Canadá, o Japão e a Noruega “têm-nos ajudado imensamente na proteção de vidas” e que “estabelecer regras claras sob as quais possam prestar mais ajuda, em conjunto com a UE, ajudará ainda mais”.O líder ucraniano referiu também que esta quinta-feira, na reunião da Coligação dos Dispostos, em Berlim, estes apoios serão discutidos “em detalhes para que possamos iniciar esse trabalho o mais rápido possível”.A Comissão Europeia adotou esta quarta-feira um conjunto de propostas legislativas para disponibilizar até 45 mil milhões de euros de apoio financeiro adicional à Ucrânia em 2027, “ajudando a colmatar a lacuna de financiamento do país - estimada em 70 mil milhões de euros - para o próximo ano”. Estes 45 mil milhões - que terão de ser aprovados pelos eurodeputados e pelo Conselho - serão entregues a Kiev na forma de um empréstimo com recurso limitado. Ou seja, a Ucrânia só será obrigada a reembolsar o capital após receber reparações da Rússia. Bruxelas irá financiar o empréstimo através da angariação de fundos pela UE nos mercados de capitais e contará com a garantia da margem orçamental do bloco. De referir ainda que, segundo Bruxelas, este apoio seria dividido em duas partes: até 25 mil milhões de euros para assistência militar e até 20 mil milhões de euros como apoio orçamental geral. É ainda notado que esta segunda parcela estará condicionada à implementação de reformas por parte da Ucrânia - em áreas como o Estado de Direito e o combate à corrupção -, consideradas relevantes para o cumprimento das metas intermédias do Cluster de Fundamentos do processo de adesão de Kiev à UE. “A Europa continuará a garantir o máximo apoio à Ucrânia e a máxima pressão sobre a Rússia. Temos prestado um apoio vital à Ucrânia ao longo de toda esta guerra. E continuaremos a ajudar a Ucrânia a proteger o seu povo e a sua infraestrutura dos ataques da Rússia”, afirmou ontem Ursula von der Leyen. .Ucrânia: Bruxelas pede a Estados-membros que usem empréstimos em defesa para apoiar Kiev\n.Bruxelas aprova 6,1 mil milhões de euros para apoiar a defesa aérea e antimíssil da Ucrânia