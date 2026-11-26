O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse esta quinta-feira, 26 de novembro, antes do arranque da cimeira em Bruxelas, querer “aproximar os líderes” da União Europeia (UE) sobre o orçamento comunitário até 2034, pedindo “atitude construtiva” para acordo ainda este ano.

“Hoje, o meu objetivo é aproximar os nossos líderes de um acordo sobre três pontos principais: em primeiro lugar, o volume global do orçamento; em segundo lugar, a distribuição do financiamento pelas diferentes prioridades deste orçamento; e, em terceiro lugar, chegar a acordo sobre um conjunto equilibrado e eficaz de novos recursos próprios, a fim de manter as contribuições nacionais a um nível razoável”, elencou António Costa à chegada à reunião do Conselho Europeu.

O responsável vincou que “chegou o momento de todos os líderes participarem neste debate com espírito aberto, uma atitude construtiva e sentido de compromisso”.

Isto porque “precisamos de aprovar este orçamento atempadamente, ou seja, até ao final deste ano e, para isso, precisamos de alcançar a unanimidade”, assinalou o antigo primeiro-ministro português.

Comparando o orçamento comunitário com os nacionais, António Costa adiantou que, nesses, “basta uma maioria”, enquanto aqui “é necessária unanimidade”.

“Para alcançar essa unanimidade, todos os líderes têm de se ouvir mutuamente e ter em conta as posições dos outros, a fim de encontrar uma solução de compromisso comum”, concluiu.

Os chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se hoje e na sexta-feira, em Bruxelas, para discutir o próximo orçamento comunitário.

A reunião extraordinária do Conselho Europeu, convocada pelo presidente da instituição, visa aproximar posições sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, poucos dias depois de o antigo primeiro-ministro português ter apresentado uma proposta de compromisso para facilitar um acordo entre os 27 Estados-membros do bloco.

A proposta prevê um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia.

O documento contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.

Para Portugal, a proposta aponta para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros a preços correntes, menos cerca de 400 milhões face a versões anteriores.

O Governo português pretende ainda garantir verbas específicas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A cimeira extraordinária visa avanços nas negociações orçamentais, com o objetivo de alcançar um acordo político até ao final do ano, sendo que a aprovação do próximo orçamento exigirá unanimidade dos Estados-membros e validação do Parlamento Europeu.