OMS diz que surto de ébola no Congo e Uganda é grave e existe risco de propagação internacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, este domingo, 17 de maio, que o surto de Ébola no Congo e no Uganda constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional, após terem sido registados pelo menos 246 casos suspeitos e 80 mortes.Em comunicado, a OMS declara "que a doença por Ébola causada pelo vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo e no Uganda constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC), mas não cumpre os critérios de emergência pandémica.”Apesar de considerar que "existem atualmente incertezas significativas quanto ao verdadeiro número de pessoas infetadas e à propagação geográfica associada a este surto", a OMS diz que "o surto constitui um risco para a saúde pública de outros Estados-Partes devido à propagação internacional da doença. A propagação internacional já foi documentada, tendo sido confirmados dois casos em Kampala, no Uganda, nos dias 15 e 16 de maio, após viagens provenientes da República Democrática do Congo”, lê-se no comunicado. Para a OMS, “o surto exige coordenação e cooperação internacional para compreender a dimensão do mesmo, coordenar os esforços de vigilância, prevenção e resposta, reforçar e expandir as operações e garantir a capacidade de implementar medidas de controlo”. .Cinco casos de hantavírus no navio de cruzeiro. OMS garante que não é o início de epidemia ou pandemia.OMS garante que o risco representado pelo hantavírus "é fraco" e não é comparável com a covid-19