Internacional

"Oh meu Deus! Não tenho palavras." A reação de María Corina Machado ao saber que ia ganhar o Nobel da Paz

O Comité Nobel revelou o vídeo do telefonema que fez à opositora venezuelana minutos antes de o anúncio ser feito em Oslo
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O Comité Nobel Norueguês divulgou nas redes sociais o telefonema que o diretor Kristian Berg Harpviken fez à opositora venezuelana María Corina Machado, informando-a que tinha ganho o Prémio Nobel da Paz de 2025.

"Oh meu Deus, estou sem palavras", diz María Corina Machado, num telefonema onde a emoção é visível também do lado do próprio Harpviken.

"Obrigada, mas espero que percebam que isto é um movimento, um feito de toda uma sociedade. Sou só uma pessoa. Certamente não mereço isto", diz María Corina Machado.

"Estou honrada, muito agradecida em nome do povo venezuelano", acrescentou, mostrando-se confiante de que a luta que tem estado a empreender vai dar frutos e falando "no maior reconhecimento ao povo venezuelano".

O telefonema foi feito minutos antes do anúncio oficial, com Harpviken a pedir desculpa por a ter acordado.

María Corina Machado vence Nobel da Paz por manter "chama da democracia acesa no meio da crescente escuridão"
Internacional
Venezuela
María Corina Machado
Nobel da Paz

