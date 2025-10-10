"Oh meu Deus! Não tenho palavras." A reação de María Corina Machado ao saber que ia ganhar o Nobel da Paz

O Comité Nobel Norueguês divulgou nas redes sociais o telefonema que o diretor Kristian Berg Harpviken fez à opositora venezuelana María Corina Machado, informando-a que tinha ganho o Prémio Nobel da Paz de 2025. "Oh meu Deus, estou sem palavras", diz María Corina Machado, num telefonema onde a emoção é visível também do lado do próprio Harpviken."Obrigada, mas espero que percebam que isto é um movimento, um feito de toda uma sociedade. Sou só uma pessoa. Certamente não mereço isto", diz María Corina Machado."Estou honrada, muito agradecida em nome do povo venezuelano", acrescentou, mostrando-se confiante de que a luta que tem estado a empreender vai dar frutos e falando "no maior reconhecimento ao povo venezuelano".O telefonema foi feito minutos antes do anúncio oficial, com Harpviken a pedir desculpa por a ter acordado..María Corina Machado vence Nobel da Paz por manter "chama da democracia acesa no meio da crescente escuridão"