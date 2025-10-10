"Uma mensagem poderosa": reações ao Nobel da Paz para María Corina Machado

A opositora venezuelana María Corina Machado é a vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2025, sendo distinguida "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".Eis as primeiras reações à decisão do Comité Nobel Norueguês.Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia:"Parabéns, María Corina Machado, pelo Prémio Nobel da Paz. Este prémio homenageia não só a sua coragem e convicção. Mas todas as vozes que se recusam a ser silenciadas. Na Venezuela e em todo o mundo. Envia uma mensagem poderosa. O espírito de liberdade não pode ser aprisionado. A sede de democracia prevalece sempre.".António Costa, presidente do Conselho Europeu: "Parabéns María Corina Machado pelo Prémio Nobel da Paz. Este reconhecimento é uma prova do seu trabalho incansável pela justiça. Pelo seu firme compromisso com a democracia, os direitos humanos e a luta pela liberdade na Venezuela.".Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu:"Muito orgulho na corajosa María Corina Machado por receber o Prémio Nobel da Paz. A sua luta incansável pela liberdade e democracia na Venezuela tocou corações e inspirou milhões em todo o mundo."No ano passado, o Parlamento Europeu distinguiu a líder opositora venezuelana e Edmundo González com o Prémio Sakharov..Em PortugalPaulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros:"O MNE Paulo Rangel felicita María Corina Machado pelo Prémio Nobel da Paz 2025. A luta pela democracia, por eleições livres e pelos direitos humanos é a matéria-prima da paz. A coragem e a audácia de Maria Corina Machado são o fermento da paz - de uma paz justa e democrática.".PSD: "O Comité Nobel Norueguês acaba de atribuir o Prémio Nobel da Paz a María Corina Machado, líder das forças democráticas venezuelanas", diz a nota enviada pelo PSD. "O PSD congratula-se com o reconhecimento e com o facto de, há um ano, ter sido o proponente da sua nomeação para o Prémio Sakharov, atribuído pelo Parlamento Europeu, que viria a vencer."Também a delegação do partido no Parlamento Europeu já reagiu, através do eurodeputado Sebastião Bugalho. "Aplaudimos com muita alegria a atribuição do Prémio Nobel da Paz a María Corina Machado, líder das forças democráticas da Venezuela", indicou o vice-coordenador do Grupo PPE para os Assuntos Externos e um dos principais promotores da candidatura de María Corina Machado e Edmundo González ao Prémio Sakharov.“Hoje, dizemos apenas o que ela nos diria a nós: esta é uma vitória de todos os democratas venezuelanos, dos que resistem e dos que foram forçados a abandonar o seu país, dos presos políticos aos obrigados a mudar de morada todas as semanas. É deles que não nos esquecemos. São eles que María Corina representa. São eles, hoje, que vencem o Nobel da Paz."Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP:"Tudo indicava que havia que ia haver uma golpada em que Trump seria o prémio Nobel. Não foi Trump, foi uma 'trumpista'. E, portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. A Academia entregou um prémio não a Trump -- o que também era demais --, então entregou-o a uma 'trumpista'", criticou o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas durante uma arruada na Baixa da Banheira, no concelho da Moita. Mais críticas A escolha de María Corina Machado não agradou a toda a gente. Em Espanha, o antigo vice-primeiro-ministro espanhol e líder do Podemos, Pablo Iglesias, foi um dos mais críticos."A verdade é que, para atribuir o Prémio Nobel da Paz a Corina Machado, que há anos tenta dar um golpe de Estado no seu país, poderiam tê-lo dado directamente a Trump ou até postumamente a Adolf Hitler. No próximo ano, que Putin e Zelensky o partilhem", escreveu no X..A atual secretária-geral do Podemos, Ione Belarra, também criticou o prémio. "O nível de descrédito experimentado nos últimos anos pelas instituições internacionais que ambicionavam representar a humanidade é extremamente elevado. O Prémio Nobel da Paz é agora atribuído a golpistas e criminosos de guerra", indicou.