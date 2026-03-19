Jansa é a favor das sanções da UE à Rússia.
Jansa é a favor das sanções da UE à Rússia. Dario Pignatelli / União Europeia
Internacional

O ex-comunista agora populista Janez Jansa quer voltar ao poder outra vez na Eslovénia

Sondagens indicam que o SDS do ex-primeiro Janez Jansa poderá ganhar ao GS do atual, Robert Golob. Caso se confirme, a UE passa a ter entre os líderes dos 27 mais um populista, mas apoiante de Kiev.
Ana Meireles
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