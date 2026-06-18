Nuno Melo admite que Portugal poderá participar em operações de desminagem no Estreito de Ormuz

O ministro da Defesa Nacional afirmou esta quinta-feira, 18 de junho, que Portugal admite integrar operações de desminagem no Estreito de Ormuz com veículos não tripulados e está a estudar o reforço da sua participação nas missões da UE no Médio Oriente.Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião dos ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, Nuno Melo referiu que “grande parte da economia global” depende da livre navegação no Estreito de Ormuz e indicou que Portugal está a “estudar a possibilidade” de reforçar a sua participação em operações navais no Médio Oriente.O ministro lembrou que Portugal já participou nas operações navais da UE Aspides, no Mar Vermelho, e Atalanta, no Oceano Índico.“E ponderamos a possibilidade de reforço a três níveis. Um: de pessoal, no quartel-general. Segundo: no que tem que ver com a luta antiminas e aí com veículos não tripulados que serão entregues, se assim for decidido oportunamente. E também com a possibilidade de utilização de informações nacionais recolhidas via satélite e subaquáticas para esse esforço”, afirmou.Nuno Melo indicou que “tudo isto que está a ser ponderado e será levado oportunamente a Conselho Superior de Defesa Nacional para que possa, nos termos da lei, ser decidido”.Interrogado se isso significa que Portugal poderá participar em operações de desminagem no Estreito de Ormuz, o ministro da Defesa Nacional respondeu: “Se as condições se verificarem, Portugal poderá, com as nossas capacidades, participar nesse esforço”.“Com as nossas capacidades, não para além delas”, ressalvou.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a assinatura do memorando de entendimento entre EUA e Irão em Versailles, após um jantar oferecido pelo homólogo francês, Emmanuel Macron.Depois disso, o primeiro-ministro paquistanês garantiu que o Estreito de Ormuz seria reaberto "instantaneamente" e o bloqueio norte-americano aos portos iranianos terminaria "imediatamente". O protocolo "entrará em vigor com efeito imediato e, numa primeira fase, a República Islâmica do Irão reabrirá sem demora o Estreito de Ormuz e os Estados Unidos da América levantarão imediatamente o bloqueio naval", escreveu Shehbaz Sharif, na rede social X.O governante paquistanês, principal mediador das negociações, confirmou ainda que se realizará na sexta-feira, na Suíça, uma cerimónia "para comemorar este acontecimento marcante e dar início às discussões técnicas", ainda que fontes iranianas e norte-americanas tenham sugerido que o encontro se tornou irrelevante. .Trump assinou o memorando de acordo com o Irão.Trump defende acordo com o Irão: “É um muro contra a arma nuclear”