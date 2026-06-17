As críticas ao acordo começaram pouco depois da conferência de imprensa de Trump — e são de senadores republicanos.
As críticas ao acordo começaram pouco depois da conferência de imprensa de Trump — e são de senadores republicanos. EPA/YOAN VALAT
Internacional

Trump defende acordo com o Irão: “É um muro contra a arma nuclear”

Presidente dos EUA revelou que o documento pode ser assinado antes do encontro agendado para sexta-feira, na Suíça, entre as delegações dos dois países. Líderes do G7 elogiaram avanço diplomático.
César Avó
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