Trump assinou o memorando de acordo com o Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta quarta-feira (17) à noite o memorando de entendimento com o Irão, estabelecendo uma rota diplomática com o objetivo de colocar um fim formal a quase quatro meses de conflito armado na região. A informação foi inicialmente avançada inicialmente por fontes da Casa Branca à agência Reuters.O documento foi assinado em Paris, à margem da cimeira do G7 que decorre em Versailles, a Oeste da capital francesa. Segundo a CNN, espera-se que esta sexta-feira haja ainda uma cerimónia formal de assinatura do documento. Este ato do presidente norte-americano terá servido de reciprocidade para a assinatura do memorando que foi, também esta noite, realizada de forma eletrónica do lado iraniano. A notícia surge após a divulgação oficial do plano de 14 pontos pela administração americana. O acordo preliminar foca-se na cessação imediata das hostilidades militares "em todas as frentes" — incluindo o Líbano — e na reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota marítima vital por onde circula cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo e gás natural. Ao abrigo dos termos divulgados, o tráfego comercial livre de portagens deverá ser restabelecido na totalidade no espaço de 30 dias, obrigando Teerão a remover obstáculos técnicos e minas navais da passagem. Em contrapartida, o Departamento do Tesouro dos EUA emitirá de imediato isenções temporárias sobre as sanções às exportações de crude iraniano e serviços bancários associados.A nível estratégico, o documento estipula que o stock de urânio altamente enriquecido detido pelo Irão deverá ser destruído através de um processo de diluição (downblending) em solo iraniano, sendo monitorizado diretamente pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). O documento dá início a uma contagem decrescente de 60 dias para que Washington e Teerão negociem um tratado de paz definitivo sob a égide do Conselho de Segurança da ONU..Trump defende acordo com o Irão: “É um muro contra a arma nuclear” .Trump diz que memorando com Irão "não é final" e deixa ameaça: "Se eu não gostar, voltamos a lançar bombas".Do programa nuclear ao fundo de 300 mil milhões: os 14 pontos do acordo entre Irão e Estados Unidos