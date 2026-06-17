Trump diz que memorando com Irão "não é final" e deixa ameaça: "Se eu não gostar, voltamos a lançar bombas"

O presidente dos Estados Unidos afirmou que o memorando de entendimento com o Irão não é definitivo e voltou a fazer ameaças dirigidas a Teerão.Após a assinatura do documento, agendada para esta sexta-feira na estância de Bürgenstock, na Suíça, está previsto um período de 60 dias de negociações entre os dois países, com o programa nuclear iraniano entre as questões que vão estar em cima da mesa.Na cimeira do G7, em França, afirmou que se não gostar da posição do Irão durante as conversações os EUA vão retomar as ações militares contra o país."Não, não é final. É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a disparar contra eles, a lançar bombas sobre as suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas mesmo no meio das suas cabeças", destacou. "Eles andaram a portar-se mal durante 47 anos", adiantou.Embora tenha referido que não se trata de um documento definitivo, Donald Trump afirmou: "Ninguém teria conseguido fazer este acordo". Aos jornalistas, disse que a alternativa a este memorando de entendimento seria uma grande depressão mundial. "O Estreito de Ormuz nunca seria aberto", sublinhou.O memorando de entendimento entre Teerão e Washington ainda não foi oficialmente revelado, mas os 14 pontos que constam do documento já foram divulgados por alguns media norte-americanos.A CNN revela que entre as medidas na versão preliminar do memorando - assinado digitalmente no domingo por Trump, pelo vice-presidente JD Vance e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - estão a autorização para o Irão retomar as exportações de petróleo, o acesso a um plano de desenvolvimento financiado em pelo menos 300 mil milhões de dólares e as garantias de Teerão de que nunca desenvolverá armas nucleares.O documento estabelece, por exemplo, o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, o levantamento do bloqueio naval norte-americano, a reabertura das rotas marítimas no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, o levantamento gradual das sanções económicas a Teerão e novas negociações sobre o programa nuclear iraniano.Saiba mais aqui:.Do programa nuclear ao fundo de 300 mil milhões: os 14 pontos do acordo entre Irão e Estados Unidos