A estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna.
A estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna.
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EUA e Irão assinam acordo de paz na sexta-feira em estância alpina na Suíça

A cerimónia oficial vai realizar-se após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington e Teerão.
DN/Lusa
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O acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos será assinado na sexta-feira, 19 de junho, na estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna, anunciou esta terça-feira (16) o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço.

A Suíça acolherá a cerimónia oficial após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington, Teerão e mediadores internacionais, um entendimento que prevê a continuação do cessar-fogo e a abertura de uma nova fase de discussão sobre questões nucleares e de segurança regional, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz.

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