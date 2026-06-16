EUA e Irão assinam acordo de paz na sexta-feira em estância alpina na Suíça

O acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos será assinado na sexta-feira, 19 de junho, na estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna, anunciou esta terça-feira (16) o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço.A Suíça acolherá a cerimónia oficial após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington, Teerão e mediadores internacionais, um entendimento que prevê a continuação do cessar-fogo e a abertura de uma nova fase de discussão sobre questões nucleares e de segurança regional, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz..Trump garante que Irão não vai comprar ou desenvolver armas nucleares. "Se o fizerem, o inferno cairá em cima deles".Irão anuncia que a guerra com os EUA e Israel terminou oficialmente "em todas as frentes"