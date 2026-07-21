O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham
O novo primeiro-ministro britânico, Andy BurnhamEPA/ANDY RAIN
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Novo governo britânico vai abolir IVA sobre eletricidade no próximo inverno

Esta é a primeira medida para impulsionar o poder de compra tomada por Andy Burnham, que esta segunda-feira assumiu o cargo de primeiro-ministro.
David Pereira
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O novo governo do Reino Unido anunciou na manhã desta terça-feira, 21 de julho, que vai abolir o IVA sobre a eletricidade residencial no próximo inverno.

Esta é a primeira medida para impulsionar o poder de compra tomada por Andy Burnham, que esta segunda-feira assumiu o cargo de primeiro-ministro.

"Eu disse que queria dar um alívio às pessoas, e é isso que estou a anunciar no meu segundo dia como primeiro-ministro", afirmou em comunicado de imprensa.

Em intervenções nas últimas semanas, Burnham havia garantido que iria respeitar as regras orçamentais atuais, bem como os compromissos eleitorais de não aumentar impostos sobre o rendimento, o IVA ou as contribuições para a segurança social.

No entanto, entre política externa, imigração, defesa, habitação, finanças e economia, Burnham enfrenta um conjunto alargado de desafios no início do mandato.

Burnham foi declarado o novo líder do Partido Trabalhista na sexta-feira depois de ter recebido um amplo apoio dos deputados do partido, sem necessidade de eleições internas.

O antigo presidente da Câmara de Manchester chegou ao poder após nove anos à frente da cidade do norte de Inglaterra, onde construiu uma reputação de administrador competente e afirmou-se como uma das figuras mais populares do Partido Trabalhista britânico.

Aos 56 anos, Burnham sucede na liderança do executivo britânico ao também trabalhista Keir Starmer, que formalizou esta manhã a demissão junto do Rei Carlos III.

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