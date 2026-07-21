Novo governo britânico vai abolir IVA sobre eletricidade no próximo inverno

O novo governo do Reino Unido anunciou na manhã desta terça-feira, 21 de julho, que vai abolir o IVA sobre a eletricidade residencial no próximo inverno.Esta é a primeira medida para impulsionar o poder de compra tomada por Andy Burnham, que esta segunda-feira assumiu o cargo de primeiro-ministro."Eu disse que queria dar um alívio às pessoas, e é isso que estou a anunciar no meu segundo dia como primeiro-ministro", afirmou em comunicado de imprensa..Em intervenções nas últimas semanas, Burnham havia garantido que iria respeitar as regras orçamentais atuais, bem como os compromissos eleitorais de não aumentar impostos sobre o rendimento, o IVA ou as contribuições para a segurança social.No entanto, entre política externa, imigração, defesa, habitação, finanças e economia, Burnham enfrenta um conjunto alargado de desafios no início do mandato.Burnham foi declarado o novo líder do Partido Trabalhista na sexta-feira depois de ter recebido um amplo apoio dos deputados do partido, sem necessidade de eleições internas.O antigo presidente da Câmara de Manchester chegou ao poder após nove anos à frente da cidade do norte de Inglaterra, onde construiu uma reputação de administrador competente e afirmou-se como uma das figuras mais populares do Partido Trabalhista britânico.Aos 56 anos, Burnham sucede na liderança do executivo britânico ao também trabalhista Keir Starmer, que formalizou esta manhã a demissão junto do Rei Carlos III..Reino Unido: Burnham limpa governo de aliados de Starmer e surpreende com a nomeação para as Finanças.Burnham promete rutura à esquerda, mas terá de unir fações trabalhistas