Carros queimados em Casavieja, Ávila (Espanha).
Carros queimados em Casavieja, Ávila (Espanha).FOTO:EPA/RAUL SANCHIDRIAN
Internacional

Nova onda de calor não dá tréguas aos incêndios em Espanha e França

Pedro Sánchez e Emmanuel Macron visitaram zonas afetadas pelos fogos florestais, alertando para o agravamento do risco nos próximos dias devido à subida das temperaturas.
Susana Salvador
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