Norte-americanos "devem manter-se vigilantes" na Europa, com aproximação das festas de fim de ano, diz embaixada dos EUA

A embaixada dos EUA em Portugal pediu aos norte-americanos para estarem vigilantes e redobrarem as atenções na em "toda a Europa", à medida que se aproxima o período de festas de fim de ano. Na mensagem divulgada esta segunda-feira, 16 de novembro, a representação diplomática recorda as "greves e manifestações" que têm ocorrido com "maior frequência" na Europa e "as falsas ameaças de bomba" em voos de vários países europeus.

"Com o aproximar das festas de fim de ano, os cidadãos norte-americanos devem manter-se vigilantes em relação ao ambiente que os rodeia, adotando boas práticas de segurança pessoal e mantendo a atenção à situação local", lê-se na nota divulgada no site da embaixada dos EUA em Portugal.

Alertam os EUA que "as grandes concentrações e os eventos públicos podem constituir um alvo potencial para grupos terroristas e criminosos". "Os terroristas, incluindo indivíduos que agem sozinhos, podem atacar com pouco ou nenhum aviso prévio, tendo como alvo locais turísticos, tais como mercados, centros de transportes, centros comerciais, locais de culto e outras áreas públicas", indica a mensagem.

A embaixada aconselha os cidadãos norte-americanos a "exercer vigilância redobrada em festivais e eventos festivos, bem como noutros locais com grandes aglomerações". "Os visitantes de zonas turísticas congestionadas e populares devem prestar especial atenção ao que se passa à sua volta e seguir sempre as instruções da polícia e dos serviços de emergência", recomenda-se.

A representação diplomática recorda, na nota, que, "nos últimos meses, têm ocorrido greves e manifestações com maior frequência", fazendo também referência às "falsas ameaças de bomba", que visaram, em novembro, voos em vários países europeus, com perturbações no tráfego aéreo.

"Os americanos devem acompanhar as notícias locais durante as viagens de férias no estrangeiro para se manterem informados sobre eventos ou desenvolvimentos locais que possam perturbar os transportes ou a vida quotidiana", aconselha a embaixada. Recomenda ainda que todos os cidadãos norte-americanos no estrangeiro estejam inscritos no Programa de Registo de Viajantes, de modo a receberem as "últimas atualizações de segurança relativas aos seus destinos".

Perante o atual contexto que se vive na Europa, a embaixada norte-americana aconselha os seus cidadãos a tomar algumas medidas. Pede que se mantenham em alerta, que evitem "manifestações e zonas com grande presença policial" e que mantenham "um perfil discreto. É também recomendado que se "guarde os objetos de valor de forma segura" e que contactem a companhia aérea "para verificar se há alguma alteração nos seus planos de viagem".

"Se se encontrar num local que esteja a ser evacuado ou num voo que tenha sido desviado, siga as instruções dadas pelas autoridades locais ou pelo pessoal responsável", acrescenta a representação diplomática. "Informe a sua família, amigos e outros contactos de confiança sobre os seus planos de viagem e mantenha-se em contacto", lê-se também.

É ainda aconselhado seguir as instruções das autoridades locais e acompanhar as notícias sobre os destinos escolhidos para viajar.