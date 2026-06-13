Nome de Trump começa a ser removido do Kennedy Center horas após Justiça determinar prazo

O nome de Donald Trump começou a ser removido da fachada do Kennedy Center na madrugada deste sábado, 13 de junho, horas depois de a Justiça norte-americana ter determinado o prazo para a remoção das referências ao presidente dos Estados Unidos do edifício.Na sexta-feira foram erguidos andaimes em redor de uma secção do edifício que inclui o nome de Trump, mas pouco depois da meia-noite local (5h00 em Lisboa) o Kennedy Center solicitou a um juiz a prorrogação do prazo até ao meio-dia deste sábado (17h00 em Lisboa), devido às tempestades que atingiram a zona de Washington D.C., o que causou atrasos.O icónico centro de artes performativas garante que o "trabalho de remoção está em curso" e que "será concluído às primeiras horas da manhã".Entretanto, os operários começaram a cobrir os andaimes com lonas antes de finalmente iniciarem a remoção do nome de Trump, tendo terminado o trabalho por volta das 3h30 (8h30 em Lisboa), embora as lonas ainda estivessem no local, tornando impossível confirmar se todas as letras tinham sido removidas.Dezenas de pessoas passaram horas, durante esta sexta-feira, na praça em frente ao Kennedy Center a tirar fotografias e, ocasionalmente, a gritar "Tirem isto daqui!". A dada altura, apareceu na praça a deputada democrata do Ohio que interpôs a ação judicial para remover o nome de Trump do edifício, Joyce Beatty.No mesmo dia, ao início da tarde, um juiz rejeitou um pedido para suspender o prazo determinado pelo tribunal.Trump tem exercido uma enorme influência sobre o Kennedy Center desde o seu regresso ao poder, depois de o ignorar durante grande parte do seu primeiro mandato. Apenas um mês após voltar à Casa Branca, destituiu a antiga administração do centro e substituiu-a por um conselho de curadores que o nomeou presidente.Desde dezembro que a fachada do edifício exibia a inscrição “The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” (Centro Memorial Donald J. Trump e John F. Kennedy para as Artes Performativas).De acordo com a Casa Branca, o conselho de administração do Kennedy Center, escolhido a dedo pelo atual presidente, aprovou a decisão, mas o juiz distrital Christopher Cooper decidiu que só o Congresso poderia alterar o nome do edifício e impediu também o governo de fechar o centro cultural e artístico para grandes renovações que estavam planeadas para começar em julho e durar dois anos.A administração do Kennedy Center argumentou no seu recurso de sexta-feira que a reforma era extremamente necessária e acusou o tribunal de primeira instância de interferir no processo..Ópera Nacional de Washington deixa o palco do Kennedy Center por restrições financeiras impostas por Trump .Concerto de Natal no Kennedy Center cancelado depois de Trump pôr o seu nome no edifício